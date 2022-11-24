Житель Пермского края выплатил 1 миллион рублей ради поездки за границу

Водитель сначала платил исправно, а потом вдруг передумал. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В феврале 2015 года на трассе Пермь-Березники произошла серьезная авария. Большегруз Renault резко затормозил, и в него на скорости въехала Audi А6. Двоих парней из легковушки увезли в больницу с серьезными травмами.

Особенно досталось 23-летнему пассажиру: он долгое время был в реанимации в тяжелом состоянии. Из-за перелома шейных позвонков его частично парализовало, требовалось долгое дорогостоящее лечение. После выписки из больницы парень обратился в суд за компенсацией морального вреда.

Как сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю, во время судебного процесса стороны смогли договориться и заключить мировое соглашение, согласно которому виновник должен был выплатить потерпевшему 2 млн рублей.

За 2,5 года водитель большегруза выплатил парню половину обозначенной суммы, но в июле 2018 года тот скончался. Мать юноши обратилась в суд, чтобы стать правопреемником. Иск был удовлетворен: остаток суммы должник был обязан перечислить женщине.

Но мужчина вдруг прекратил выплаты. Не повлияла на него и передача дела в службу судебных приставов. В итоге в ведомстве вынесли постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 7% от суммы задолженности и запретили выезжать из страны.

Последнее ограничение оказалось решающим. Когда мужчина по семейным обстоятельствам вынужден был поехать за границу, то нашел и деньги, чтобы погасить все долги в полном объеме.

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