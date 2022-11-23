Пермские волонтеры ищут голубоглазого мужчину в темно-синей куртке

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой/ВКонтакте

В Перми объявлен срочный сбор на поиски 55-летнего Николая Федоровича Треногина. Мужчина ушел из дома утром 23 ноября – он проживает в Индустриальном районе Перми. И до сих пор не выходил на связь с родными.

Поздно вечером волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили сбор для поисков мужчины. А мы публикуем его приметы: рост 180-182 см, худощавый, голубоглазый, короткие русые волосы с сединой. Был одет в серую шапку с отворотом, темно-синюю куртку с капюшоном, темные брюки, черные зимние ботинки и серые вязаные перчатки. Особые приметы: постоянно носит очки, на голове шрамы. Нуждается в медицинской помощи.

Информацию о местонахождении просьба сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам: +7 (342) 204-49-04 или 102.

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