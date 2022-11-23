Маленькие жители Перми создадут мультфильмы об улицах родного города

Мультфильм об улицах Перми будут создавать дети. Фото: скриншот с видео Rifey.ru

Летом 2023 года пермская анимационная студия «Анимашка» запустит проект «Где эта улица?», в рамках которого мультфильмы будут создавать маленькие жители Перми.

- Как оказалось, некоторые дети и даже взрослые не знают, почему улица, на которой они живут, носит такое название, - рассказала корреспонденту «Рифей-Пермь» руководитель и ведущий преподаватель мультстудии «Анимашка» Олеся Асхатова. - Мне хочется, чтобы каждый рассказал о своем любимом месте в городе. Чтобы, услышав эти истории, мы поняли, какой у нас большой, красивый и любимый город.

Первая серия роликов будет включать в себя шесть коротких мультфильмов о Компросе. Для полноты картины – по задумке авторов проекта – в них войдут и кадры из хроники Перми.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru