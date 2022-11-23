В Перми в фонде Дягилева кадровые перестановки в руководстве

Фото: culttourism.ru

В Дягилевском фонде поддержки культурных инициатив кадровые перестановки. Директор Диана Колмогорова решила оставить свой пост. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в администрации губернатора Пермского края. Причиной увольнения стало предложение о работе в региональном правительстве, которое еще не принято.

По информации издания, новым директором фонда назначена Ангелина Макиенко, которая ранее возглавляла департамент по привлечению партнеров и спонсоров в Пермском театре оперы и балета.

Напомним, Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив был создан летом 2021 года. Его деятельность направлена на поддержку бренда Дягилевского фестиваля и сохранение наследия Дягилевых. В 2022 году краевой бюджет выделил фонду 57,8 млн рублей, в 2023-м и 2024-м планируется предоставить еще по 55,9 млн рублей.

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