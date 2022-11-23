А Перми с 1 декабря еще на четырех автобусных маршрутах введут бескондукторую систему

Кондукторов в обозримом будущем лишатся сразу четыре автобусных маршрута. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 декабря ряд городских автобусных маршрутов будут обслуживаться по новым контрактам – пятилетним и краткосрочным. Так, по итогам торгов на маршрутах №5, 7, 12, 25, 39, 41, 54 и 58 перевозчиком будет ООО «Дизель»; №8, 62, 63 - МУП «Пермгорэлектротранс»; №56 - ООО «ПермьАвтоЛайн»; №24, 34, 61 и 65 - ИП Иванов В.А. На маршрутах №9, 22, 23, 28, 29, 30, 33, 35, 38, 40, 57, 68 и 75 заключены краткосрочные контракты.

Отметим, в новых контрактах более строгие требования к соблюдению расписания: время допустимого опережения графика сокращено до двух минут (а было пять). Также водителям запрещено отправляться с конечных остановок раньше, чем установлено расписанием.

Как сообщает Business Class со ссылкой на начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина, на ряде маршрутов возможен переход на бескондукторную систему оплаты – с помощью стационарных валидаторов или приложения на смартфоне. Для последнего нужно сканировать QR-код, размещенный в транспорте. При этом билеты за наличку нужно приобретать у водителя. Уточним, кондукторов в обозримом будущем лишатся автобусы №8, 34, 61 и 65.

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