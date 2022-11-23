Молодежь «Азота» подвела итоги работы в 2022 году

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» состоялась отчетно-выборная конференция Совета активной молодежи «Лига лидеров». На ней представители организации рассказали о направлениях работы, подвели итоги деятельности за 2022 год и определили задачи на будущее. Конференция проходила в формате открытого диалога.

На вопросы молодых сотрудников отвечали директор филиала Андрей Семенюк, заместитель директора филиала по персоналу Ольга Евтина и руководитель административной службы Владимир Иопа. Руководители рассказали, что «Азот» работает в обычном режиме, бизнес-план выполняется. Все инвестиционные проекты реализуются согласно графикам. Также во время конференции был утвержден обновленный состав лидеров молодежных трудовых коллективов каждого подразделения и кураторов по направлениям.

Венера Мухатаева, председатель Совета активной молодежи «Лига лидеров»: В этом году «Лига лидеров» выиграла президентский грант на реализацию проекта «Акселератор молодежных проектов «Команда.59», направленного на обучение школьников и студентов социальному проектированию. Четверо сотрудников «Азота» вошли в Совет молодежи при главе города. Именно наши активисты «Лиги лидеров» одними из первых поддержали общероссийскую акцию «Мы — вместе!» и помогли собрать гуманитарную помощь для мобилизованных.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»: 2022 год — юбилейный для завода и города. Подводя итоги, мы можем сказать, что наша молодежь проводит большую работу на предприятии, но и является лидером всех общегородских проектов. Одно из ключевых направлений деятельности Совета — волонтерство, в рамках которого помощь оказывается заводскому Совету ветеранов и пожилым людям. Молодежь «Азота» — будущее предприятия, и нам особенно важно, чтобы сотрудники были увлеченными и разносторонними, мастерами своего дела, способными меняться и совершенствоваться в духе времени.

В завершение отчетно-выборной конференции самые активные представители «Лиги лидеров» были награждены благодарственными письмами за участие в общественной жизни предприятия, творческую инициативу и большой личный вклад в реализацию молодежной политики филиала «Азот» в 2022 году.