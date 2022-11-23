Лжепострадавший во время стрельбы в ПГНИУ вернул в федеральный бюджет 200 тысяч рублей

Фото: архив "КП"

23 ноября в Ленинском районном суде Перми прошло заседание по делу о мошенничестве с выплатами пострадавшим. На скамье подсудимых оказался бывший студент ПГНИУ Александр Калинин. Напомним показания юноши: в тот день он пришел на учебу. И, спасаясь от убийцы, выпрыгнул из окна аудитории, что находилась на втором этаже кампуса. При этом парень травмировал ступню. Калинину, как и всем пострадавшим в той страшной трагедии, выплатили компенсацию – 500 тысяч рублей.

Но позднее следствие выяснило, что Калинин в тот день в вуз не приходил. И вообще все о своей травме придумал, потому что решил воспользоваться «ситуацией». На студента завели уголовное дело о мошенничестве.

Дабы не усугублять положение, парень свою вину признал. И даже начал возвращать выплаченную компенсацию. Так, по информации министерства соцразвития Пермского края, он уже возместил 200 тысяч рублей в федеральный бюджет и 100 тысяч в региональный.

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