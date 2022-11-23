В 2023 году из Перми в Когалым откроются прямые авиарейсы

Прямые авиарейсы в Когалым откроются в следующем году. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня в Югре прошла пресс-конференция с главой региона Натальей Комаровой - видеозапись эфира выложена на официальной странице губернатора ВКонтакте. Отвечая на вопросы журналистов, Наталья Комарова в том числе рассказала об открытии в 2023 году прямых авиарейсов из Перми в Когалым. Напомним, сегодня добраться из столицы Пермского края в северный город можно только с пересадками: прямые авиарейсы отсутствуют.

- Рейс будет выполняться одни раз в неделю на самолетах ATR. Это решение принято и уже оформляется в установленном порядке. Готовьтесь летать в Пермь, - заявила глава региона.

Уточним, перечень субсидируемых авиарейсов на 2023 год был утвержден в Пермском крае в начале ноября. В него включили 16 маршрутов, в том числе и до Когалыма.

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