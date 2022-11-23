В Перми на Каме рыбак провалился под лед

Неокрепший лед не выдержал веса рыбака. Фото: Олег Укладов

Сегодня в 15 часов на реке Каме произошло ЧП. Неокрепший лед не выдержал веса 53-летнего рыбака. Вызволять его из беды приехали семь сотрудников Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на двух машинах. Спасательная операция завершилась благополучно.

Уважаемые жители Прикамья! Помните, залогом безопасности каждого человека является неукоснительное выполнение правил поведения на водных объектах в осенне-зимний период и соблюдение требований безопасности вблизи водоема. Так, безопасным для человека считается лед толщиной от 7 сантиметров и выше, для группы лиц – 15 см. Если вы идете по реке/озеру группой - соблюдайте дистанцию в 5-6 метров.

Лед тоньше в устьях рек и протоках, в местах быстрого течения и вблизи растительности (деревья, кусты, камыши). О прочности льда можно судить по его цвету: голубой – прочный; белый – прочность ниже в 2 раза, чем у голубого; серый, матово-белый или желтый – хрупкий.

Специалисты краевого МЧС призывают рыбаков не выходить на лед в темное время суток и во время непогоды (туман, снегопад, дождь). И обязательно брать с собой прочный шнур длиной 20–25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом: груз позволит добросить шнур к провалившемуся в воду, а петля - надежнее держаться во время спасения.

Телефон служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного (бесплатно). Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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