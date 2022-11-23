МЧС предупредило жителей Прикамья о сильном снеге и ветре 24 ноября

Фото: Олег Укладов

В Пермском крае 24 ноября ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на данные Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В этот день будет облачная погода. Образуются гололедно-изморозевые отложения. Ветер будет сильный 7-12 метров в секунду. Пройдет снег — на юге Прикамья ожидаются сильные осадки.

В ночь на 24 ноября температура воздуха составит −7…−12 градусов, местами опустится до −22. Днем −6…−11, по северу до −12…−17.

В МЧС добавили, что в такую погоду повышаются риски возникновения ДТП, образования заторов, обрыва линий электропередач и аварий на системах ЖКХ. Жителям рекомендуют не находиться рябом с деревьями и непрочными конструкциями.

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