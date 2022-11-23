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НовостиОбщество23 ноября 2022 11:06

За сутки в Пермском крае зарегистрировали 135 случаев заражения ковидом

Большая часть из них – в Перми
Екатерина Яганова
За последние три месяца причиной болезни стал омикрон.

За последние три месяца причиной болезни стал омикрон.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае продолжают выявлять новые случаи заболевания ковидом. Так, за сутки количество заболевших составило 135 человек (5,2 на 100 тысяч населения). Из них большая часть (62% или 84 случая) в Перми.

Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, по абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает седьмое место среди субъектов РФ и третье в ПФО. Всего, по данным на 23 ноября, в регионе выявлено 447 489 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние три месяца причиной болезни стал омикрон.

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