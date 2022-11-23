Пермяк выплатил 1 млн рублей матери погибшего после аварии, чтобы уехать за границу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В феврале 2015 года на трассе Пермь — Березники произошла жуткая авария. Большегруз Renault резко затормозил, из-за чего в него на скорости въехала Audi А6. В иномарке было два молодых парня. Обоих госпитализировали с тяжелыми травмами.

Пострадавший пассажир легковушки долгое время был в реанимации. Вследствие перелома шейных позвонков его частично парализовало. После выписки из больницы он через суд потребовал у виновника ДТП, водителя большегруза, 2 млн рублей моральной компенсации.

Водитель выплачивал пострадавшему деньги 2,5 года. За это время половина суммы была погашена. В 2018 году молодой человек умер, а его мать потребовала оставшийся миллион. Суд ее требование удовлетворил, но мужчина выплачивать деньги не собирался.

Как сообщили в УФССП по Пермскому краю, судебный пристав ограничил неплательщика в праве выезда за пределы РФ. В результате он был вынужден заплатить, когда по семейным обстоятельствам ему потребовалось уехать за границу. Так, мать погибшего смогла получить компенсацию.

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