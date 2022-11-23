Жители одного района Перми останутся без воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В компании «Новогор-Прикамье» предупредили о масштабном отключении холодной воды в Орджоникидзевском районе Перми. Участок водопровода отключат 24 ноября с 09:00 до 15:00 для устранения повреждений. Воды не будет по улице Фрунзе, 41 и 67.
Большинство домов, которых коснется отключение — частные. Они расположены по следующим адресам:
- ул. Фрунзе, 19-68;
- пер. Серго, 8-23;
- ул. Верхневолжская, 32, 34, 33, 35а;
- ул. Верхоянская 39, ул. Каргопольский пер. 18-25,
- ул. Кубанская, 6-15; ул. Рубцовская, 6-23;
- ул. Никопольская, 8, 14,16, 18;
- ул. Кутамышская, 35, 37;
- пер. Кыновский, 11, 25;
- пер. Рудянский, 22;
- ВРК по ул. Фрунзе, 23, 37, пер. Кыновский, 5, ул. Никопольская, 4.
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