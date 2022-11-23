Фото: МЧС по Пермскому краю.

Крупный пожар в садовом товариществе Краснокамского округа произошел утром 22 ноября 2022 года. Огонь вспыхнул в одном из садовых домиков, а затем перекинулся на надворные постройки. Прибывшие пожарные подразделения МЧС России в составе 18 человек и 4 единиц техники приступили к спасательным работам.

Большую сложность в ликвидации последствий пожара представляло близкое размещение к очагу загорания соседних построек на расстоянии двух метров. Пожар к тому моменту уже бушевал на площади 22 квадратных метров.

«Огнеборцы локализовали пожар в 10:14, ликвидировали – в 10:25. В ходе тушения внутри садового дома был обнаружен погибший. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», - сообщили в краевом МЧС.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 22 ноября 2022 года, на территории региона произошло 11 пожаров: 3 пожара - в Перми; 2 пожара - на территории Краснокамского округа; по 1 пожару - на территориях Кизеловского, Чернушенского, Соликамского, Александровского, Юсьвинского и Кудымкарского округов. В результате произошедших пожаров травмированных нет, имеются погибшие.

Основной причиной возникновения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Очагами загораний 22 ноября 2022 года стали: многоквартирные жилые дома - в Соликамском округе и Ленинском районе Перми; надворные постройки - в Александровском округе; частные жилые дома - в Чернушинском, Кудымкарском и Юсьвинском округах; неэксплуатируемые зданиях - в Индустриальном районе Перми и Кизеловском округе; садовые дома - в Краснокамском округе.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 22 ноября 2022 года на территории региона 159 профилактических групп в составе 340 человек осуществили 1358 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2181 человека, распространили 1525 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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