Банк «Открытие»: жители Приволжья доверяют интернет-СМИ и телеграм-каналам больше, чем телевидению

83% жителей Приволжского Федерального округа постоянно смотрят телевизор, при этом число подписчиков платного телевидения быстро растет. Кинопоказы и развлекательные шоу – самые любимые телепрограммы телеаудитории. 41% полагает, что классическое телевидение продолжит динамично развиваться. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Всемирному дню телевидения.

35% опрошенных в регионе смотрят телевизор каждый день не менее 3-5 часов. Еще 34% включают телевизор практически каждый день. 14% обращаются к телевидению постоянно, но не чаще двух-трех раз в неделю. 10% смотрят телевизор крайне редко, 8% - не смотрят вообще (на Северном Кавказе 11%, на Урале лишь 2%).

Ровно половина респондентов доверяют информации, которую дает телевидение (4% - полностью, 46% - скорее доверяют). Самый высокий уровень доверия – в Южном федеральном округе (56%), самый низкий – на Дальнем Востоке (31%).

44% респондентов из России не доверяют телевизионной информации (31% скорее не доверяют, 13%- полностью). Самый высокий уровень недоверия – на Дальнем Востоке (57%) и в Северо-Западном федеральном округе (55%), самый низкий- в Южном (36%) и Приволжском (37%) федеральных округах.

Среди источников новостей наибольшим доверием у опрошенных пользуются интернет-СМИ (48%). Они опережают телеграм-каналы и социальные сети (45%), телевидение (36%), радио и печатные издания (по 8%). 4% не доверяют никаким источникам информации: и здесь лидирует Дальний Восток (10%).

*Опрос проводился 07-15 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.