Стартовала реставрация фасада главного корпуса Пермского сельхозуниверситета

Фото: Пермский аграрно-технологический университет

В Перми начались работы по реставрации фасада главного корпуса аграрно-технологического университета, расположенного по улице Петропавловской, 23. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Реставрация проводится к 300-летию краевой столицы. На фасаде ПГАТУ восстановят и укрепят кирпичную кладку, отреставрируют каменные плиты, а также металлические ограды Мариинского сада. Работы намерены завершить в начале 2023 года.

Стоимость ремонта составляет 227 млн рулей. Средства выделены из федерального бюджета и из пожертвований попечительского совета ПГАТУ и руководителей предприятий агропромышленного комплекса Пермского края.

Главный учебный корпус Пермского ГАТУ — объект культурного наследия регионального значения. Он находится в федеральной собственности.

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