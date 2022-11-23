В Перми продолжается ремонт фасадов городской клинической больницы №2 им. Граля

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина.

В Перми продолжается преображение одного из старейших медицинских учреждений города - ГКБ №2 им. Ф.Х. Граля. В этом году ему исполнилось 107 лет со дня основания.

В ноябре 2022 года завершилось благоустройство территории больницы, которые велись в рамках региональной программы «Качественное здравоохранение».

Как рассказали в краевом Минздраве, в результате проведенных работ территория ГКБ №2 стала более удобной и комфортной для пациентов больницы: строители выложили плиткой пешеходные дорожки, провели асфальтирование дорог и площадки для скорой медицинской помощи, установили новые лавочки для отдыха, выполнили озеленение.

На территории медучреждения создали доступную среду для пациентов. Теперь здесь отсутствуют резкие перепады, что особенно важно для маломобильных пациентов и мам с колясками. Появилась система навигации, которую предстоит модернизировать в ближайшее время.

На проведение работ по благоустройству территории ГКБ №2 краевой бюджет выделил более 22,9 млн рублей.

Впереди городскую больницу ждет новый этап масштабного преображения - предстоит привести в полный порядок внешний облик всех зданий, находящихся на ее территории.

На днях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход ремонта фасадов корпусов и итоги проведения благоустройства на территории ГКБ №2. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

«Больница №2 им. Ф.Х. Граля – еще одно крупное медучреждение, которое приводим в порядок к 300-летию краевой столицы. Здесь будут отремонтированы фасады всех корпусов. Работы начались с офтальмологического и урологического отделений, в следующем году приступят к основному, многопрофильному корпусу», – отмечает Дмитрий Махонин.

Сейчас на территории городской больницы продолжается ремонт фасадов офтальмологического и урологического корпусов больницы. В 2023 году работы по обновлению фасадов продолжатся. Общая сумма для выполнения всех работ составит около 90 млн рублей.

Главный врач ГКБ № 2 Сергей Клепцин поясняет, что при поддержке края будут отремонтированы крыши урологического корпуса и фасады остальных зданий больницы.

Не останется без внимания краевых властей и дальнейшее обновление материально-технической базы городской больницы. В настоящее время в ней запустили в эксплуатацию централизованную систему медицинских газов «Вега». Она позволяет обеспечивать пациентов кислородом – при этом его подача осуществляется через систему трубок прямо к койке больного.

«Средства в размере 29,7 млн руб. на приобретение системы были выделены из резервного фонда Пермского края. Кроме того, на сумму свыше 31,1 млн руб. из федерального бюджета был закуплен кислородный концентратор, который уже установлен и введен в эксплуатацию», - поясняет Сергей Клепцин.

Все это позволит коллективу пермской ГКБ №2 продолжать предоставление качественной первичной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам в экстренной и плановой форме.

За последние годы объем выполненных операции в рамках высокотехнологичной медицинской помощи в больнице увеличился на 17,5%. Они проводятся не только для пациентов из Пермского края, но и из других регионов страны», - подчеркивают в пермской ГКБ №2.

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