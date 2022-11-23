Пермяки голосуют, как будет выглядеть Новая Пермь

«Новая Пермь» – это южные ворота города. Кварталы новой жизни строятся во Фролах, буквально в 3 км от Свердловского района Перми.

В шести кварталах поселятся более 1500 семей. В комплексе будет шесть тематических активити-парков, доступных только для жителей и общественный сквер «Пермский период» с динопарком, городом гамаков и тренажерным залом под открытым небом. Во дворах создаются площадки для детей разных возрастных групп, пространства для отдыха взрослых и спортивные зоны.

Новая Пермь – это настоящий город детства. В 500 метров расположились новые детский сад и школа «Навигатор» с тремя центрами дополнительного образования.

Заезжать в Новую Пермь удобно и приятно. После реконструкции ул. Героев Хасана уже стала свободной от пробок. Дорога от Комсомольского проспекта до новых кварталов составляет всего 15 минут. А благодаря строительству дополнительных дорожных сетей в кварталах новой жизни добраться домой станет еще быстрее. Планируется строительство съезда с Восточного обхода, а также для удобства жителей предусмотрено строительство 35 тысяч квадратных метров квартальных и внутриквартальных дорог.

Новая Пермь создается по принципу природной рациональности. Первый принцип: Здесь дома ниже уральских берёз. Второй принцип: Уровень шума в 2 раза ниже, чем в городе. Третий принцип: Пение 155 видов птиц – вместо городского гула.

Застройщик «Новой Перми», компания «ИНТЭСКА», строит этот объект вместе с будущими жителями. На протяжении всего строительства застройщик будет привлекать будущих резидентов для решения важных вопросов:

- Выбор цветового решения фасадов - Какой дизайн холла выбрать? - Чем наполнить детские площадки? - Каких операторов разместить в торговых помещениях?

На основании мнения большинства застройщик будет принимать решения. Первое голосование уже запущено: пермяки голосуют, какими будут фасады в первом квартале Новой Перми на сайте https://новая-пермь.рф/stroimvmeste.

Все квартиры в Новой Перми будут сдаваться с качественной современной отделкой. Цены на квартиры начинаются от 2,3 млн рублей.

Сочетание хорошего качества, доступной цены, льготной ипотеки от 3% годовых и большого выбора планировочных решений делает Новую Пермь весьма привлекательным проектом для разных людей, которые хотят жить в комфорте и тишине, но не переплачивать за это.

Строительство Новой Перми ведется с помощью проектного финансирования от банка ДОМ.РФ. Подробности о проекте, способах приобретения квартир и их стоимости с удовольствием расскажут эксперты по кварталам новой жизни. Звоните +7 (342) 207 2000.

ООО «Специализированный застройщик «ИНТЭСКА-СТ», ИНН 5904149797. Проектная декларация на сайта наш.дом.рф.