В Прикамье пропала женщина в черном плаще

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В деревне Ясыри Пермского района пропала 33-летняя Оксана Десяткова. Ее местонахождение остается неизвестным с 21 ноября, рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры назвали приметы пропавшей. Ее рост 170 сантиметров, телосложение плотное, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в черный плащ с белым капюшоном, малиновое шерстяное платье, черные штаны, белые сапоги и синюю шапку.

Всех, кому что-то известно об Оксане Десятковой, просят звонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

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