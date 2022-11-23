Фото: hctoros.ru
В хоккейном поединке против «Тороса» пермский «Молот» продержался до середины третьего периода, когда счет оставался равным 1:1. На выпад Ивана Манина пермяки ответили точным броском Владислава Ушенина.
Черный для «Молота» отрезок встречи в Нефтекамске начался во второй половине третьего периода, когда в течение 10 минут они пропустили три шайбы. Последняя шайба залетела уже в пустые ворота, когда главный тренер пермской команды Сергей Бердников заменил вратаря на шестого полевого игрока.
Ровно половину своих шайб «Торос» забросил в численном большинстве. В составе хозяев льда две шайбы забросил Манин и по одной Абдеев и Коренев.
Сергей Бердников после матча отметил у соперника хорошие контратаки и реализацию большинства, а победу «Торос» одержал за счет терпения.
Следующий матч «Молот» проведет 1 декабря в Перми против воронежского «Бурана» (0+). После 25 проведенных матчей в чемпионате ВХЛ пермяки занимают 15-е место.
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