Фото: hctoros.ru

В хоккейном поединке против «Тороса» пермский «Молот» продержался до середины третьего периода, когда счет оставался равным 1:1. На выпад Ивана Манина пермяки ответили точным броском Владислава Ушенина.

Черный для «Молота» отрезок встречи в Нефтекамске начался во второй половине третьего периода, когда в течение 10 минут они пропустили три шайбы. Последняя шайба залетела уже в пустые ворота, когда главный тренер пермской команды Сергей Бердников заменил вратаря на шестого полевого игрока.

Ровно половину своих шайб «Торос» забросил в численном большинстве. В составе хозяев льда две шайбы забросил Манин и по одной Абдеев и Коренев.

Сергей Бердников после матча отметил у соперника хорошие контратаки и реализацию большинства, а победу «Торос» одержал за счет терпения.

Следующий матч «Молот» проведет 1 декабря в Перми против воронежского «Бурана» (0+). После 25 проведенных матчей в чемпионате ВХЛ пермяки занимают 15-е место.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru