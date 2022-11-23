Фото: Яндекс Пробки.

С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 23 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженных дорожных участках в Мотовилихе:

- на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Мостовой

- на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской

- на ул. Соликамской в районе перекрестка с ул. Гашкова и ж/д переезда

- на перекрестке улиц Уинской и Грибоедова

Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:

- на ул. Якутской при выезде на кольцо Соснового бора

- на Стахановском кольце от ул. Стахановской к ул. Мира

- на ул. Леонова от Западного обхода к ул. Промышленной

- на развязке ш. Космонавтов с улицами Оверятской и Промышленной

- на ул. Энгельса от ул. Боровой до ул. Локомотивной

- на Комсомольском пр. от ул. Кирова до ул. Революции

- на кольце Колхозной площади к ул. Революции

- - на ул. Столбовой от ул. Левченко до ш. Космонавтов

- на ул. Стахановкой от ул. Блюхера до ш. Космонавтов

Общественный транспорт города движется по расписанию.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!

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