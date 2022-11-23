Фото: Яндекс Пробки.
С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 23 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженных дорожных участках в Мотовилихе:
- на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Мостовой
- на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской
- на ул. Соликамской в районе перекрестка с ул. Гашкова и ж/д переезда
- на перекрестке улиц Уинской и Грибоедова
Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:
- на ул. Якутской при выезде на кольцо Соснового бора
- на Стахановском кольце от ул. Стахановской к ул. Мира
- на ул. Леонова от Западного обхода к ул. Промышленной
- на развязке ш. Космонавтов с улицами Оверятской и Промышленной
- на ул. Энгельса от ул. Боровой до ул. Локомотивной
- на Комсомольском пр. от ул. Кирова до ул. Революции
- на кольце Колхозной площади к ул. Революции
- - на ул. Столбовой от ул. Левченко до ш. Космонавтов
- на ул. Стахановкой от ул. Блюхера до ш. Космонавтов
Общественный транспорт города движется по расписанию.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru