Жительница Перми завоевала титул «Мисс Фото» на международном конкурсе офисных сотрудниц

Пермячка Виктория вторая справа. Фото: Мисс Офис/ВКонтакте

19 ноября в Москве состоялось финальное шоу 13-го сезона международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис–2022». В мероприятии приняли участие 30 девушек из России и стран зарубежья, которые прошли в финал и получили уникальную возможность проявить себя. Среди 13 финалисток и 25-летняя жительница Перми Виктория Крюкова.

13-й сезон международного конкурса красоты «Мисс Офис» – это 38 региональных и зарубежных кастингов, 115 полуфиналисток и 30 финалисток. Финал, кстати, в режиме онлайн посмотрели более 6 миллионов человек по всему миру: столько зрителей поддержало красоток из Москвы, Стерлитамака, Челябинска, Саратова, Ростова-на-Дону, Перми, Новосибирска, Владивостока, Ярославля, Казани, Петропавловска-Камчатского, Тамбова, Барнаула, Благовещенска, Кургана, Сызрани, Новочебоксарска, Краснодара, Тюмени, Калининграда, Красноярска, Северска, Каменск-Уральска, Санкт-Петербурга, Волгограда, а также из Казахстана, Беларуси, Латвии.

Напомним, в международном конкурсе принимали участие девушки, которые строят карьеру и популяризируют образ деловой женщины. В этом году он был посвящен «культуре во всех ее проявлениях».

- Во время финального шоу участницы проявили «Культуру речи», рассказав о себе и своей компании; «Культуру тела» - продемонстрировав внешнюю красоту; «Культуру творчества», где каждая участница показала свои творческие способности; «Культуру ума», где девушки проявили эрудицию, - рассказали в пресс-службе конкурса.

Лучших из лучших выбирали хореограф Егор Дружинин, продюсер Илья Бачурин, фигурист Алексей Ягудин, телеведущий Иван Чуйков, поэтесса Ирина Астахова, актер Матвей Зубалевич, бывшая участница группы «Тату» Лена Катина, художник Мария Янковская, гендиректор компании «Комус» Сергей Бобриков и победительница прошлого года Евгения Касатова.

В итоге корону «Мисс Офис-2022» завоевала менеджер по продаже зарплатных проектов ПАО «Сбербанк» из Петропавловска-Камчатского Ирина Чернышева, а пермячка Виктория Крюкова завоевала титул «Мисс Фото». Виктории 25 лет, она работает специалистом отдела корпоративных продаж в ООО «Одас» (компания продает автомобили Lada). В качестве подарка девушка получила путевку на Байкал на двоих, подарочную карту интернет-магазина подарочных сертификатов на 100 тысяч рублей и фотосессию со сменой стильных образов.

Поздравляем Викторию от всей души!

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru