В Пермском крае повысят защищенность стратегических объектов

Состоялось третье заседание регионального оперштаба. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

На третьем заседании регионального оперативного штаба рассмотрели ряд текущих вопросов. В том числе и те, что касаются поддержания в Пермском крае общественного порядка, повышения защищенности стратегических, промышленных и государственных объектов, а также обеспечивающих жизнедеятельность людей – в сфере энергетики, ЖКХ, газо- и водоснабжения, связи, железнодорожного и авиационного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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