В начале 2023 года в Мотовилихе запустят новый автобусный маршрут

Новый маршрут свяжет улицу Ушинского и микрорайон Висим. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 9 января 2023 года в Мотовилихинском районе Перми начнет работу новый автобусный маршрут - №37. Он поможет жителям Висима быстрее добираться до необходимых соцобъектов - будет курсировать от улицы Ушинского до этого микрорайона.

Как сообщает Вusiness Сlass со ссылкой на МКУ «Городское управление транспорта», отбор перевозчика уже объявлен. Контракт с подрядчиком заключат до декабря 2023 года. Начальная (максимальная) цена составляет 32 млн рублей.

Уточним, в прямом направлении автобус будет следовать по улицам Ушинского, Аркадия Гайдара, Юрша, Уинской, Тургенева, КИМ, Ивановской, Якова Свердлова, 1905 года, Восстания. В обратном – по Восстания, Славянова, Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Грачева, Анри Барбюса и далее до Ушинского. На линии будет работать техника малого класса, причем в будни их будет 10 штук, а в выходные пять.

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