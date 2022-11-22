В Пермском крае полеты беспилотников ограничили по решению оперштаба

Состоялось третье заседание оперштаба. Фото: www.permkrai.ru.

Сегодня, 22 ноября, состоялось третье заседание регионального оперативного штаба, созданного с введением в Пермском крае режима базового уровня готовности. Уточним, оно проходит под председательством губернатора Дмитрия Махонина.

В ходе заседания особое внимание было уделено вопросу обеспечению в муниципалитетах содержания в надлежащем состоянии сооружений ГО и мест временного пребывания граждан, а также формирования резервов и запасов на случай ЧС. По решению оперштаба будет проведена дополнительная инвентаризация технического состояния сооружений ГО в территориях.

Также рассмотрели и поддержали предложение Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Пермскому краю о введении ограничений для применения беспилотных воздушных судов, в том числе квадрокоптеров, что необходимо для усиления защищенности ряда промышленных и стратегических объектов. На доработку в профильные министерства и силовые ведомства отправили порядок применения и контроля вышеуказанного вида деятельности.

Напомним, 19 октября стало известно, что Пермский край попал в список регионов, где Указом президента России Владимира Путина введен режим «базовой готовности». Соответствующий Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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