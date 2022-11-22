В Перми на Красавинском мосту и Западном обходе произошли массовые ДТП

Фото: ЧП ДТП ПЕРМЬ!/Телеграм
Сегодня в седьмом часу вечера на Красавинском мосту произошло массовое ДТП. По предварительной информации, в нем пострадало четыре машины, в том числе автовоз с машинами, грузовичок и два кроссовера.
ДТП на Красавинском мосту. Фото: Яндекс.Карты
Спустя считанное время на Западном обходе Перми (правый ряд) произошла еще одна авария. Судя по информации из Яндекс.Карт, там сбили человека.
В данный момент сотрудники ГИБДД работают на местах. Подробности обеих аварий уточняются.
ДТП на Западном обходе Перми. Фото: Яндекс.Карты
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