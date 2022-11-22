Народный фронт в Пермском крае вернул домой мобилизованного отца пятерых детей

Фото: onf.ru

У жителя Карагайского района пятеро детей. Самому младшему пять лет, двое старших, 17 и 18 лет, учатся очно в профессиональных учебных заведениях. Супруга работает на полставки, поэтому заработок главы семьи был основным доходом. Несмотря на все обстоятельства личной жизни мужчины, его признали годным для участия в спецоперации на Украине и призвали в ходе частичной мобилизации, отправив в учебный центр в Елань.

Оставшись одна, его жена пошла по инстанциям в попытках вернуть мужа домой, но везде получала отказы. Реальную помощь оказал только Народный фронт: направил обращение в региональную мобилизационную комиссию, где его рассмотрели и с учетом всех семейных обстоятельств приняли решение о демобилизации отца семейства.

Как отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Пермском крае, депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Мельников, «справедливо, если отец пятерых детей останется со своей семьей – в тылу тоже нужны такие труженики».

Напомним, Центр содействия ошибочно мобилизованным в Пермском крае открылся 26 сентября. На сегодня он помог 60 мобилизованным гражданам и их семьям. По обращениям проведено более 1600 консультаций. Ведется работа по вопросам социальных выплат, налоговых и долговых обязательств мобилизованных. Для сигналов о случаях незаконной мобилизации в Прикамье следует обращаться на единый региональный номер 8(342)206-58-13 или писать на электронную почту: org59@onf.ru.

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