Пермяков предупреждают о новом виде мошенничества

Главное для мошенников - узнать номер банковской карты и трехзначный код. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На этот раз телефонные мошенники переоблачились в сотрудников правоохранительных органов, которые будто бы расследуют по поручению Центробанка дело о массовой утечке персональных данных из банков.

Схема у них следующая: дозвонившись до абонента, они сообщают, что среди скомпрометированных данных могут быть и их личные сведения. Далее предлагается сверить банковские данные с базой утечек, чтобы привлечь собеседника в качестве потерпевшего. В частности – в каком банке обслуживается, данные карты, в том числе трехзначный код на обороте. Для пущей убедительности они направляют в мессенджер или на электронку фото поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России настоятельно рекомендует при поступлении такого звонка прервать разговор: работники банков и сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают данные банковской карты – ее номер, трехзначный код с оборотной стороны, смс-код. Эти сведения нужны только мошенникам. Также представители банков и госструктур не присылают фото удостоверений и какие-либо другие документы, удостоверяющие личность.

О наиболее типичных схемах мошенничества, используемых для кражи денег у граждан, можно узнать на сайте Банка России в специальном разделе «Противодействие мошенническим практикам». Там представлено описание самих схем и даны рекомендации о том, как противостоять злоумышленникам в той или иной ситуации.

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