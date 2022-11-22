Мэр Перми Алексей Демкин вручил награды педагогам из Донбасса

Фото: Telegram-канал Алексея Демкина

Глава Перми Алексей Демкин наградил пермских педагогов, которые приняли участие в гуманитарной миссии на Донбассе. Они проводили обучение коллег из ДНР. Были организованы семинары по организации эффективной работы общеобразовательных учреждений и переходу на федеральные государственные образовательные стандарты.

В обучении приняли участие 273 педагога из пяти территорий ДНР. Кроме того, психолого-педагогическую помощь оказали 10 семьям мобилизованных. Также были проведены 5 городских семинаров-практикумов для психологов образовательных учреждений.

«В ходе гуманитарной миссии вы оказывали методическую помощь учителям из Донецкой народной республики, передавали свой опыт по реализации государственной образовательной политики. Уверен, что это обучение было очень полезно», — отметил глава Перми.

Сейчас организовано дистанционное обучение для учеников ДНР, проводится повышение квалификации для 27 психологов по теме «Кризисное консультирование в работе школьных психологов».

«Самое важное для коллег из ДНР сейчас –—это переход на новую систему оплаты труда, внедрение нашего опыта, организации питания, системы безопасности и обучения по новым стандартам», — пояснила директор школы №81 Светлана Козырева, участник гуманитарной миссии.

В новых российских регионах методическая помощь — не единственное направление работы. Отрасль образования стала инициатором гуманитарной миссии «Открытые сердца», в рамках которой собрано более 3,5 тонн медицинских препаратов и других вещей для больницы интенсивного лечения в Мариуполе.

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