В Перми за водителями начнут следить передвижные камеры

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Региональный минтранс разрабатывает нормативную базу для работы передвижных комплексов видеофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Пермского края.

На заседании комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания министр транспорта Сергей Вешняков рассказал, что на дорогах города планируется установить мобильные фото- видеофиксаторы.

Сергей Вешняков отметил, что сейчас готовятся нормативные документы, которые позволят штрафовать водителей на основании такой видеофиксации. Для этого за основу взят опыт Татарстана и Марий Эл, где уже работают передвижные фиксаторы. В Перми их тестирование пройдет в декабре, после чего они будут введены в эксплуатацию.

Мобильный комплекс видеофиксации представляет собой автомобиль, оснащенный камерами. Он может фиксировать нарушения на ходу.

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