Строительство нового зоопарка в Перми завершится во втором квартале 2023 года

Дата переезда зоопарка уже не раз переносилась. Фото: permkrai.ru

Во втором квартале 2023 года завершатся строительные работы в новом зоопарке, что находится в микрорайоне Нагорный. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию запланировано на то же время. Об этом сообщает Business сlass со ссылкой на министерство строительства Пермского края.

Открытие для посетителей также состоится в 2023 году. Перед этим проведут лицензирование объектов и перевезут всех животных.

- Это не длительный процесс. Одномоментно, конечно, открытия для посещения не произойдет. Как минимум, животным потребуется адаптация на новом месте.

Уточним, на месте ныне существующего зоопарка организуют общественное пространство. Первый этап благоустройства Архиерейского подворья начнется в 2023 году. И завершится до конца года. Проект благоустройства уже готов, как и финансы в краевом бюджете.

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