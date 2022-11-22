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НовостиОбщество22 ноября 2022 10:22

В Перми на набережную Камы возвращается "Счастье"

Буквы арт-объект обновили
Екатерина Яганова
Фото: Алексей Дёмкин/Телеграм

Фото: Алексей Дёмкин/Телеграм

Глава Перми Алексей Дёмкин порадовал горожан: на набережную Камы возвращается культовый арт-объект «Счастье не за горами». Напомним, надпись убирали для обновления букв.

- И сегодня Городской центр охраны памятников начал монтаж букв, - написал в своем телеграм-канале Алексей Дёмкин. - Надпись устанавливается на прежнее место, так что совсем скоро можно будет пополнить коллекцию фотографий на его фоне.

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