В Перми на набережную Камы возвращается "Счастье"

Фото: Алексей Дёмкин/Телеграм
Глава Перми Алексей Дёмкин порадовал горожан: на набережную Камы возвращается культовый арт-объект «Счастье не за горами». Напомним, надпись убирали для обновления букв.
- И сегодня Городской центр охраны памятников начал монтаж букв, - написал в своем телеграм-канале Алексей Дёмкин. - Надпись устанавливается на прежнее место, так что совсем скоро можно будет пополнить коллекцию фотографий на его фоне.
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