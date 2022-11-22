Фото: МЧС по Пермскому краю.

Крупный пожар произошел около 14:00 21 ноября 2022 года на ул. 8 Марта в поселке Полазна Добрянского округа. Прибывшие на тревожный вызов пожарно-спасательные подразделения МЧС по Пермскому краю приступили к ликвидации очагов загораний на крыше дома и дворовых построек.

Борьбу с пожаром затруднял стоящий всего в 10 метрах дом соседей. Была большая опасность, что пламя перекинется и на него. Профессионализм и самоотверженная работа прибывших огнеборцев спасли соседей от большой беды.

«В тушении пожара на площади 85 квадратных метров приняли участие 17 человек личного состава и 4 единицы техники сил и средств МЧС России. Боевые расчеты не допустили распространения огня на соседний дом, расположенный в 10 метрах. Огнеборцы локализовали пожар в 14:46, ликвидировали – в 15:03. Погибших и пострадавших нет», - пояснили в краевом ведомстве.

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 21 ноября 2022 года, на территории региона произошло 10 пожаров - в Перми, Добрянском, Чайковском, Кизеловском, Красновишерском, Чернушинском, Юрлинском, Большесосновском, Александровском и Юсьвинском округах. В результате пожаров погибших и травмированных нет.

Очагами загораний 21 ноября 2022 года стали: бани - в Кировском и Свердловском районах Перми, Лысьвенском и Большесосновском округах; частные жилые дома - в Добрянском и Юрлинском округе; строительная бытовка - в Пермском округе; здание клуба - в Красновишерском округе; возгорание автомобиля - в Чайковском округе; расселенный дом - в Мотовилихинском районе Перми.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 21 ноября 2022 года на территории региона 152 профилактических групп в составе 320 человек осуществили 1347 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2236 человек, распространили 1530 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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