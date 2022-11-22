В Пермском крае мужчина угнал машину, угрожая девушке шилом

Преступник угрожал женщине шилом и угнал ее автомобиль. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Немало проблем себе и еще нескольким жителям Пермского края создал 45-летний мужчина минувшим летом. Подробности преступления рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Свои «подвиги» уроженец города Красновишерска начал совершать в Краснокамске. В конце июля этого года он заметил молодую женщину за рулем «Рено». На проспекте Маяковского неожиданно подсел к ней на пассажирское сиденье и пригрозил расправой, если та не выйдет из машины.

Девушка рисковать не стала и выскочила из авто. Злоумышленник сел за руль и поехал кататься по городу, но далеко уехать у него не получилось. Он врезался в автомобиль «Субару», который стоял на парковке. Затем машину он бросил, прихватив с собой мобильный телефон, кошелек и видеорегистратор. В кошельке было 3600 рублей, их он забрал, а кошелек и видеорегистратор выбросил. Телефон женщины он продал в районе Центрального рынка в Перми за 3500 рублей.

Чтобы найти преступника полицейские проделали большую работу, личность его была установлена. Вскоре мужчину задержали.

Ему было предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса: «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья» и 158 «Кража».

Во время следствия покупатель телефона был установлен, вещь была изъята и возвращена владелице. Угнанный автомобиль тоже.

- Краснокамский городской суд признал мужчину виновным, - сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю. – Он осужден на 8 лет в исправительной колонии особого режима. Кроме того, мужчина обязан возместить материальный и моральный ущерб - 500 000 рублей.

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