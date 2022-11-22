В 2023 году запустят речной маршрут Пермь — Закамск — Краснокамск

Фото: Вороной Руслан

В следующем году могут запустить электросуда по речному маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск. Об этом сообщили в заксобрании Пермского края.

Вопрос обсуждался на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры. Министр транспорта Сергей Вешняков отметил, что речной рейс появится однозначно, но будут ли это электросуда, пока точно не известно. Это зависит от решения технических вопросов, которые на данный момент находятся в проработке.

Ранее мы рассказывали, что в Перми могут появиться причалы для электросудов. Их изготавливает ООО «Пермская судоверфь». Компания получила заказ на строительство причалов на Москве-реке. На Каме их тоже планируют установить, и для этого начаты переговоры с краевым правительством.

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