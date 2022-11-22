Стартовали продажи квартир в новом доме от группы компаний ПЗСП

Фото: ПЗСП

Новый 16-этажный 1-подъездный дом по ул. Водопроводная, 6/1 строится по монолитно-каркасной технологии, что позволяет создавать разнообразные и оригинальные планировки. В доме – 224 квартиры: небольшие студии, одно- и двухкомнатные, а также просторные трехкомнатные квартиры. То есть найти подходящий вариант может как молодая пара, так и семья с детьми.

По традиции застройщик сдаст дом с полной отделкой «под ключ»: современные обои и напольные покрытия светлых тонов, надёжные входные и современные межкомнатные двери, качественные окна с детскими замками на створках. В квартире устанавливается вся необходимая сантехника, плитка в ванной комнате. Таким образом покупателям квартир в доме не придется делать дополнительных вложений.

Фото: ПЗСП

Жителей порадует и современная отделка дома в стиле «мокрый фасад», дизайнерское оформление холла. В подъезде – два пассажирских и один грузопассажирский лифт. Для комфорта жителей в доме запроектированы колясочные, на этажах предусмотрены кладовые, в которых удобно хранить сезонные и крупногабаритные вещи. Это освободит пространство в квартирах от лишних вещей. Придомовая территория будет полностью благоустроенной, на ней расположится детская площадка и парковка. На первом этаже будущего дома будут расположены коммерческие помещения, где впоследствии появятся предприятия торговли, услуг и сервиса, что сделает проживание ещё более удобным.

Для безопасности жителей застройщик устанавливает видеодомофон и видеонаблюдение во дворе, холлах и лифтах дома. Онлайн трансляцию можно будет смотреть с любого гаджета. Также в доме предусмотрена комната для консьержа.

Квартира в этом доме от ПЗСП – отличный выбор для любой семьи. Кондратово - это тихий и спокойный, одновременно хорошо развитый пригород Перми. До микрорайона Парковый - несколько минут езды на машине, до центра Перми – около 15-20 минут. Действует регулярное автобусное сообщение. В шаговой доступности представлена вся необходимая инфраструктура: детский сад, школа, врачебная амбулатория, Дом спорта «Красава», магазины.

Срок сдачи дома запланирован на 4 квартал 2024 года.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru. Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная»».