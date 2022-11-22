В Перми выросло число мест для подключения к сети МегаФона

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МегаФон более чем в два раза увеличил число мест, где жители Пермского края могут приобрести и самостоятельно активировать сим-карту. Оператор открыл свыше 900 точек продаж с начала года, значительно расширив сеть дистрибуции, как в городах, так и в небольших населенных пунктах региона.

Новые пункты подключения запущены на севере Пермского края в Березниковском, Александровском и Соликамском районах, а также к Кунгурском, Верещагинском, Пермском и Чернушинском районах. Масштабная программа развития альтернативных каналов продаж в этом году затронула свыше 180 населенных пунктов региона.

Для развития розничной сети оператор выбирает магазины, расположенные в шаговой доступности и хорошо известные местным жителям.

Теперь покупку продуктов и необходимых товаров можно совместить с приобретением сим-карты с оформлением на месте или с саморегистрацией. Последний вариант удобен тем, что предъявлять паспорт в момент покупки комплекта подключения не нужно.

- В этом году мы сделали акцент на развитии сети в сельской местности – построили более 50 новых телеком-объектов и запустили 4G-интернет в небольших населенных пунктах. Параллельно с этим расширили сеть дистрибуции, чтобы жители могли приобрести сим-карту, не выезжая в районные центры. Сельчане положительно оценили такой формат: магазины находятся в шаговой доступности, а подключиться к сети можно самостоятельно за 5-10 минут, – отмечает директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.

Активация комплекта подключения сим-карты с саморегистрацией возможна в любом удобном месте. Заключение договора с оператором производится дистанционно, через мобильное приложение МегаФона с использованием учетной записи на «Госуслугах» и сервиса «Госключ». Абонент может выбрать любой из действующих тарифных планов, а также перейти из другой мобильной сети в МегаФон с сохранением своего абонентского номера.

Заказать сим-карту с саморегистрацией можно даже не выходя из дома – услуга доступна в интернет-магазине МегаФона и на маркетплейсах Wildberries и Ozon.