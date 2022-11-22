В Перми с начала года произошло почти 600 ДТП

Фото: Алексей ФОКИН
С начала года на территории Перми произошло 587 аварий. Об этом сообщили в региональном МВД.
Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях достигло 725 человек, а погибших — 29. Двое из них — дети.
Госавтоинспекторы подготовили статистику ко Дню памяти жертв ДТП, который проводится ежегодно в третье воскресенье ноября. Также всю прошлую неделю в городе организовывали масштабные профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.
Сотрудники ГИБДД обратились к водителям и пешеходам с просьбой беречь себя и не ставить под угрозу жизнь других.
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