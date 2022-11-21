Фото: Сбер

3 дня осталось до Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. 23-24 ноября все желающие смогут послушать ведущих ученых, исследователей и экспертов из компаний-лидеров в области применения AI/ML технологий и ESG. Участи в конференции доступно в формате онлайн, абсолютно бесплатно и без регистраций.

Уже седьмой год подряд ключевые игроки в сфере разработки ИИ-технологий и приложений организуют AI Journey — серию мероприятий, посвященных искусственному интеллекту и науке о данных. В ней участвуют представители международных организаций, бизнеса, научного сообщества и IT-специалисты. В этом году особое внимание в рамках конференции будет уделено развитию науки, поэтому запущен трек AI JourneyScience, а также традиционно пройдёт конференция для молодёжи AI JourneyJunior.

В рамках конференции Сбер проводит международное онлайн-соревнование по искусственному интеллекту (ИИ) — AI JourneyContest. Победители разделят призовой фонд, превышающий 5 млн рублей. В этом году соревнование проходит при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.

Подробности и предстоящая трансляция Конференциина сайте.