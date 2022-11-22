Холдинг Олега Чиркунова продает «Универсам» на улице Борчанинова

Фото: 2ГИС
ГК «ЭКС» бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова готовит к продаже «Универсам» по улице Борчанинова, 13. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Здание ТЦ является одним из старейших активов ГК «ЭКС». Холдинг провел изменение структуры управления своими активами. Из состава учредителей ООО «Лэнд», входящего в холдинг, вышло АО «Универсам Семья». Единственным собственником компании теперь стало ООО «Пермская торговая сеть».
Здание ТЦ «Универсам» было построено в 1982 году. Его площадь 8,9 тысяч квадратных метров. Помимо гипермаркета «Семья» там размещаются еще 53 магазина.
Ранее ГК «ЭКС» уже продала здание ЦУМа, торговые помещения в ТРК «Столица», а также сеть продуктовых супермаркетов «Семья», которая теперь принадлежит федеральному ритейлеру «Лента».
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65