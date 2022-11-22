Пермские врачи впервые провели операцию для предотвращения инсульта

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

На прошлой неделе врачи краевого клинического кардиодиспансера провели две первые операции, предотвращающие инсульт. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

По словам специалистов, при нарушении ритма сердца источником формирования тромба является часть левого предсердия, которая называется ушком. При сокращении сердца тромб может «вылететь» из ушка и привести к ишемическому инсульту.

Для предотвращения формирования тромбов пациентам с аритмией назначают антикоагулянты. Такие препараты имеют противопоказания, и тогда помочь может только операция.

Проведенные операции длились около часа. Пациентам установили окклюдер в ушко левого предсердия. Он выполняет функцию «пробки» и закрывает пространство, где образуются тромбы.

Сейчас оба пациента чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Операции провела команда специалистов: завотделением РХМДиЛ ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава России» в Москве Евгений Меркулов, главврач Пермского клинического Кардиодиспансера Кирилл Прохоров и завотделением ХЛ НРС Владимир Щербенев.

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