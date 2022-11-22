Жительницу Прикамья оштрафовали за распущенные слухи о болезни знакомой

Фото: Анастасия ОСИПОВА
В Уинском муниципальном округе местную жительницу осудили за незаконное распространение сведений о частной жизни знакомой. Об этом рассказали в прокуратуре Пермского края.
Обвиняемая и потерпевшая недолюбливали друг друга. Тогда первая решила записать в телефоне голосовое сообщение о болезни второй и разослать его местным жителям. Репутации постаревшей был нанесен вред из-за распространения частной информации без ее согласия.
Обвиняемая свою вину признала и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей штраф в 10 тысяч рублей.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65