Жительницу Прикамья оштрафовали за распущенные слухи о болезни знакомой

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Уинском муниципальном округе местную жительницу осудили за незаконное распространение сведений о частной жизни знакомой. Об этом рассказали в прокуратуре Пермского края.

Обвиняемая и потерпевшая недолюбливали друг друга. Тогда первая решила записать в телефоне голосовое сообщение о болезни второй и разослать его местным жителям. Репутации постаревшей был нанесен вред из-за распространения частной информации без ее согласия.

Обвиняемая свою вину признала и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей штраф в 10 тысяч рублей.

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