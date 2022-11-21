В Перми КамАЗ сбил насмерть девушку на пешеходном переходе

Фото: @perm01

Трагедия произошла в понедельник вечером. В 17.10 КамАЗ под управлением водителя 1987 года рождения двигался по улице Лодыгина. Поворачивая направо, на улицу Куйбышева в направлении улицы Васильева, водитель наехал на 24-летнюю девушку, которая переходила улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Как сообщили в краевой госавтоинспекции, она погибла на месте.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru