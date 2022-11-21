Фото: Ирина Ларионова/ВКонтакте

На пермских водоемах распустились ледяные «цветы». Причем в огромном количестве! Чудо природы в последний раз наблюдали в 2020 году. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, ледяные «цветы» возникают при безветренной погоде – в момент формирования ледового покрова.

- В таких условиях на льду, у самой его поверхности, образуется слой воздуха, перенасыщенный влагой, - говорят специалисты. - Водяные капельки при резком охлаждении кристаллизуются и опускаются на тонкий лед, образуя причудливые кристаллы.

Как только погода изменится или слой льда станет толще – ледяные «цветы» исчезнут.

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