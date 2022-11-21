16 декабря зажгут огни на главной елке Прикамья

Огни на елке зажгутся совсем скоро.

Огни на новогодней елке столицы Пермского края зажгут совсем скоро – 16 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации. Напомним, красавицу-ель начали собирать еще в начале ноября: она состоит из 12 сегментов и достигает в вышину 30 метров. Конструкция, кстати, изготовлена по специальному дизайнерскому проекту.

Работы по монтажу выходят на финишную прямую - на лесной красавице завершают крепить хвою. Процесс, надо отметить, тот еще: с помощью тяжелой техники ветки сначала крепят на высоте 30 метров, а после вручную пушат, чтобы хвоя была густой. Лишь только после этого начнется оформление, повесят гирлянду и яркий светодиодный купол.

Одновременно будут строить и ледовый городок, который в этом году посвящен пермским рекам и истории города (иначе и быть не могло: на носу 300-летие города!). 19 ледовых объектов из 1237 кубометров льда обойдутся бюджету в 30 миллионов рублей.

Кстати, Пермский край в ноябре отправит крупные партии новогодних елей в Тульскую, Тюменскую, Оренбургскую области, Краснодарский и Ставропольские края. В Туркмению уже уехало 3 600 лесных красавиц. Всего с начала ноября для отправки подготовлены 20 тысяч пушистых елей.

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