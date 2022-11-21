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НовостиОбщество21 ноября 2022 16:00

16 декабря зажгут огни на главной елке Прикамья

Вокруг нее построят ледовый городок
Екатерина Яганова
Огни на елке зажгутся совсем скоро.

Огни на елке зажгутся совсем скоро.

Огни на новогодней елке столицы Пермского края зажгут совсем скоро – 16 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации. Напомним, красавицу-ель начали собирать еще в начале ноября: она состоит из 12 сегментов и достигает в вышину 30 метров. Конструкция, кстати, изготовлена по специальному дизайнерскому проекту.

Работы по монтажу выходят на финишную прямую - на лесной красавице завершают крепить хвою. Процесс, надо отметить, тот еще: с помощью тяжелой техники ветки сначала крепят на высоте 30 метров, а после вручную пушат, чтобы хвоя была густой. Лишь только после этого начнется оформление, повесят гирлянду и яркий светодиодный купол.

Одновременно будут строить и ледовый городок, который в этом году посвящен пермским рекам и истории города (иначе и быть не могло: на носу 300-летие города!). 19 ледовых объектов из 1237 кубометров льда обойдутся бюджету в 30 миллионов рублей.

Кстати, Пермский край в ноябре отправит крупные партии новогодних елей в Тульскую, Тюменскую, Оренбургскую области, Краснодарский и Ставропольские края. В Туркмению уже уехало 3 600 лесных красавиц. Всего с начала ноября для отправки подготовлены 20 тысяч пушистых елей.

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