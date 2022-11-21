В Пермском крае «засветилась» банда лжеэлектриков, обманывающая пенсионеров

Фото: mvdmedia.ru

Главным мозгом этой банды был житель Березников. Именно он продумал до мелочей схему обмана, которую «обкатали» сразу в четырех городах: Пермь, Ижевск, Екатеринбург и Калининград. Так, у банды было несколько офисов. В одном проводились совещания и ежедневные тренинги для нанятых сотрудников: «инструкторы» обучали «менеджеров» методам обмана, стилю и манерам общения, показывали учебные фильмы. Во втором располагался кол-центр, оттуда проводился массовый обзвон «клиентов» – пенсионеров, которых уведомляли о «необходимости проведения плановой проверки электрооборудования в квартирах».

На местах работали по следующей схеме: в квартирах и домах пенсионеров они измеряли уровень напряжения в розетках, которое было якобы в плохом состоянии и требовало срочной замены - иначе все полыхнет! После звонили руководству и просили представить клиенту скидку на монтажные работы, а также прислать к ним «лучших в городе специалистов». Тут же предлагали приобрести у них необходимое оборудование «по минимальным ценам», которое было в разы выше магазинных: автоматический выключатель продавали за 15 тысяч и выше вместо 500 рублей. В итоге общая стоимость необязательных работ могла доходить до 50 тысяч рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, организатора и 13 участников банды удалось задержать в результате оперативно-розыскных мероприятий сразу в нескольких регионах.

- В настоящее время в отношении девяти из них, пяти предполагаемых организаторов и четверых участников противоправной деятельности, возбуждены уголовные дела о создании преступного сообщества и участии в нем. От действий обвиняемых пострадали более 330 пенсионеров. Причиненный им материальный ущерб превышает 10 миллионов рублей

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В ходе масштабных обысков у фигурантов изъяты документация, электрооборудование, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

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