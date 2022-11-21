«Открытие Авто»: модели Kia, Lada и Toyota возглавили список наиболее подорожавших машин с пробегом за 10 месяцев

Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и компании Haraba проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные автомобили с пробегом в течение 10 месяцев 2022 года и за второй месяц осени. Оценка проводилась на авторынке Москвы и Подмосковья, самом крупном в сегменте авто с пробегом, для машин возрастом до трех лет. Список наиболее подорожавших с начала года моделей с большим отрывом от других возглавил Kia Sportage.

Двузначной динамикой роста также отметились три модели Lada и Toyota RAV-4. В октябре при этом половина из 20 наиболее востребованных на рынке московского региона машин немного (в переделах пары процентов) подешевели в рамках продолжающейся коррекции цен относительно глобальных подорожаний марта-апреля текущего года.

Рынок автомобилей с пробегом традиционно менее подвержен колебаниям цен по сравнению с ритейлом новых автомобилей. Так, если среди новых машин немало автомобилей, которые за 10 месяцев в полтора раза увеличивались в цене, то среди популярных автомобилей с пробегом наибольший рост цен не превысил 18%. Им отметился Kia Sportage: если в январе текущего года за «корейца» в возрасте до трех лет просили в среднем 2,17 миллиона рублей, то в октябре – почти на 400 тысяч рублей больше.

С появлением сильно подорожавшего Sportage пятого поколения больше стали просить за свои машины и владельцы кроссоверов в прежнем кузове. Причем во втором месяце осени можно было наблюдать даже относительно скромное (в пределах 4%) снижение цены, которое последовало сразу после сентябрьского подорожания. При этом в среднем в Москве и Подмосковье по этой модели встречается 430-480 объявлений в месяц, что представляет собой достаточно широкий выбор модели.

По 10-12% прибавили за 10 месяцев сразу четыре модели: Toyota RAV-4 (3,232 миллиона рублей, +12%) и три Lada - Vesta (1,106 миллиона рублей, +12%), Largus (1,058 миллиона, +12%) и Niva Travel (1,149 миллиона, +10%). Традиционный лидер по количеству предложений в московском регионе – Toyota Camry – прибавил за 10 месяцев 7% в цене (до 2,88 миллиона), как и ее однофамилец – LC Prado, но более чем вдвое дороже (5,85 миллиона; +7%).

В свою очередь исчезающие с рынка новых автомобилей седаны B-класса (Renault Logan, Kia Rio и Hyundai Solaris) еще долго будут оставаться популярными на «вторичке». По ним динамика роста цен оказалась в пределах 5-6%. Таким же подорожанием отличились и два кроссовера - Mazda СX5 и Renault Duster. А вот еще совсем недавно самый популярный новый кроссовер России – Hyundai Creta – на вторичном рынке в октябре дешевел в тех же масштабах (4%), что и Kia Sportage. Однако в октябре он стоит все еще на 2% дороже, чем в самом начале года.

И наконец, немецкие седаны бизнес класса (BMW 5 и Mercedes-Benz E), по которым по-прежнему можно видеть сотни предложений в московском регионе, отметились прибавкой в цене 1-3%. В возрасте до трех лет эти автомобили очень ликвидны и недешевы. В октябре за них просили в среднем 4,2-4,6 миллиона рублей.

Отметим, что в нашем списке нашлись и пять моделей, которые за 10 месяцев успели стать доступнее. Это два автомобиля BMW - кроссовер X5 (-8%) и седан 3 серий (-4%), а также универсальный большой вседорожник Toyota Land Cruiser (-5%), лифтбек Skoda Octavia (-3%) и компактный кроссовер Volkswagen Tiguan (-2%).