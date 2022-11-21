Все больше пермяков стали пользоваться сервисом «Покупай со Сбером»

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За десять месяцев 2022 года с помощью сервиса «Покупай со Сбером» жители Пермского края смогли осуществить желанную покупку товаров или услуг на общую сумму более 75млн рублей.

«Покупай со Сбером» — это сервис кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процесса оформления покупки в кредит. Весь процесс оформления покупки происходит в цифровом формате в розничном или интернет-магазине, не требует подписания бумажных документов или общения с кредитным экспертом банка. Рассмотрение кредитной заявки занимает всего 1-2 минуты. Покупатель оперативно получает желаемый товар, а магазин — нового клиента.

На данный момент в Прикамье к сервису подключены порядка 500 партнеров и их число регулярно увеличивается.

В перечень топ-5 сфер, осуществляющих кредитование в точках розничной торговли Пермского края, входят магазины мебели и предметов интерьера, одежды, бытовой техники, средств связи и товаров для дома.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Спустя всего 2 года после старта программы, мы с уверенностью можем сказать, что наши клиенты высоко оценили удобство сервиса "Покупай со Сбербанком", ведь делая желанные покупки, они могут прямо в моменте оформить заявку на кредит, получить рассмотрение запроса и подписать документы онлайн, а магазины увеличить конверсию своего бизнеса».