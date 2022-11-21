Около 5% жителей Пермского края получают зарплату больше 100 тысяч рублей

Средняя зарплата в Пермском крае - 52 тысячи рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

При этом Пермский край занимается всего 34 строчку рейтинга среди 100 крупнейших российских городов. Доля работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей составляет 4,3%, а средняя зарплата в регионе 52 тысячи рублей - купить на нее можно около трех фиксированных потребительских набора. При этом доля работающих пермяков с зарплатой ниже 20 тысяч составляет 16,6%. Как сообщает Ria.ru, которое и составило данный рейтинг, расчеты были произведены исходя из средних зарплат в регионе с сентября 2021-го по август 2022-го. Напомним, год назад Пермский край занимал 35-ю строчку рейтинга: доля работающих пермяков с зп выше 100 тысяч составляла 3,8%.

Отметим, что первое место в рейтинге по уровню зарплат занимает Новый Уренгой – 130 тысяч рублей, на которые можно купить более пяти потребительских наборов. На втором месте Салехард с зп в 116 тысяч и Южносахалинск со 111 тысячами (по пять наборов).

Любопытно, что сосед Екатеринбург разместился на 19-м месте с зарплатой в 60 тысяч рублей (три набора), Ижевск на 54-м (два набора), а Киров на 74-м – два набора на 41 тысячу рублей.

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