Житель Пермского края вышел в финал конкурса от Билайн с призом миллион рублей

Конкурс «Твоя история с Билайном», посвященный 30-летию оператора, выходит на финишную прямую. Оператор провел полуфиналы, в которых жюри конкурса оценило лучшие истории клиентов о том, какую роль Билайн сыграл в их жизни или жизни друзей. Одна из них принадлежит жителю Пермского края Виктору Попову.

В своей истории Виктор рассказал о том, как мобильная связь помогла ему вызвать Скорую помощь в глуши после получения открытого перелома левой голени. Он увлекается экстремальными видами спорта, в том числе любит быструю езду на мотоцикле. Во время очередного ночного заезда Виктору не повезло: поворот возник неожиданно, и при падении он сломал ногу. Друг, который был вместе с ним, не пострадал, но вызвать Скорую помощь через свой смартфон у него не получалось. Отыскав телефон самого Виктора, выпавший при аварии, друзья все же смогли дозвониться, так как у Билайна здесь был устойчивый сигнал.

Судя по сюжетам других историй, присланных на конкурс жителями Поволжья и Урала, благодаря сотовой связи около полусотни человек нашли свою любовь, более 17 потерявшихся отыскали дорогу, 4 человека завязали дружбу и один человек даже спасся при столкновении с медведем. Кроме того, Билайн помог 2 человекам справиться с боязнью пчел, а еще 2 студента сдали экзамен на «отлично».

Всего за тридцать лет работы оператора у клиентов накопилось множество историй: на конкурс было прислано более 4 тысяч рассказов. Чаще всего это были истории про любовь, отношения с близкими, первый опыт использования сотовой связи, а также использование связи в удаленных местах. При этом в 70% случаев помог звонок, в 30% случаев - мобильный интернет. Посмотреть истории можно на сайте проекта.

Финал конкурса «Твоя история с Билайном» пройдет в Москве 8 декабря. А 15 декабря на сайте Билайна можно будет посмотреть спектакль с участием профессиональных актеров театра и кино, основанный на пяти самых захватывающих историях по результатам региональных полуфиналов. Все пять финалистов получат 30 лет связи Билайн без абонентской платы, а автор лучшего рассказа получит миллион рублей.

Реклама. beeline.ru, LjN8KZYJE